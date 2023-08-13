Antalya'da gıda fabrikasında yangın!
Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale sürüyor.
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