Antalya'da gıda fabrikasında yangın!

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 07:19
Antalya'da gıda fabrikasında yangın!
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale sürüyor.


Antalya fabrika Yangın

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