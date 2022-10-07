Antalya'da hareketli anlar: İş makinesine çıkıp, yıkımı engellemeye çalıştı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaçak işyeri, belediye ekiplerince yıkıldı. Bu sırada iş yeri sahibi, iş makinesinin kepçesine çıkarak yıkımı durdurmaya çalıştı.
Yalı Caddesi'nde, 7 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ekipler, bir işyerini kaçak olduğu gerekçesiyle yıkmak istedi.
Tebligatın kendilerine ulaşmadığını belirten işyeri sahipleri, yıkımın durdurulmasını talep etti.
Ekipler, 3 saat boyunca işyeri sahibini ikna etmeye çalıştı ancak durum değişmedi. Yıkım çalışması başlatılırken, işyeri sahibi, iş makinesinin kepçesine çıkarak engel olmak istedi.
4 GÖZALTI
Yıkım sırasında polise tepki gösteren 4 kişi, gözaltına alındı. Daha sonra yıkım gerçekleştirildi.
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