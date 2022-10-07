Antalya'da hareketli anlar: İş makinesine çıkıp, yıkımı engellemeye çalıştı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaçak işyeri, belediye ekiplerince yıkıldı. Bu sırada iş yeri sahibi, iş makinesinin kepçesine çıkarak yıkımı durdurmaya çalıştı.

DHA
07 Ekim 2022 Cuma, 14:27
Antalya'da hareketli anlar: İş makinesine çıkıp, yıkımı engellemeye çalıştı
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Yalı Caddesi'nde, 7 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ekipler, bir işyerini kaçak olduğu gerekçesiyle yıkmak istedi.

Tebligatın kendilerine ulaşmadığını belirten işyeri sahipleri, yıkımın durdurulmasını talep etti.

Ekipler, 3 saat boyunca işyeri sahibini ikna etmeye çalıştı ancak durum değişmedi. Yıkım çalışması başlatılırken, işyeri sahibi, iş makinesinin kepçesine çıkarak engel olmak istedi.

4 GÖZALTI

Yıkım sırasında polise tepki gösteren 4 kişi, gözaltına alındı. Daha sonra yıkım gerçekleştirildi.


Antalya iş makinesi Yıkım

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