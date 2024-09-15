Antalya'da iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Antalya'nın Aksu ilçesinde çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Altıntaş Mahallesi'nde 31139 Sokak'taki bir inşaatta çalışan Ahmet Çekener (22), 6'ncı kattaki iskeledeyken dengesini kaybederek yere düştü.
İnşaatta çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Çekener'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: #iş cinayeti
En Çok Okunan Haberler
-
- NATO'dan dünyayı ayağa kaldıracak açıklama!
- Narin'in yengesi adliyeye sevk edildi
- Şirket sahibinden açıklama geldi
- Annenin adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet’i yanlış okudu
- 'Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım..!'
- Profesör fıçı içerisinde ölü bulundu
- Ağır küfür ve hakaretler savurdu
- Canlı yayında açıkça söyledi!
- İhbar kılıfıyla atmışlar!