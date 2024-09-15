Antalya'da iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi.

Antalya'da iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.09.2024 - 14:25

Altıntaş Mahallesi'nde 31139 Sokak'taki bir inşaatta çalışan Ahmet Çekener (22), 6'ncı kattaki iskeledeyken dengesini kaybederek yere düştü.

İnşaatta çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Çekener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Etiketler: #iş cinayeti

İlgili Haberler

Kilis'te iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kilis'te iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kayseri'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Kayseri'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
Hatay'da iş cinayeti: Üzerine boru devrildi, hayatını kaybetti!

Hatay'da iş cinayeti: Üzerine boru devrildi, hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler