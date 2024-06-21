Antalya’da kayalıklarda ceset bulundu

Antalya’da denizde yüzen bir vatandaş kayalıklarda yaklaşık 4 aylık olduğu değerlendirilen kol, bacak ve baş kısımları bulunmayan kimliği belirsiz bir ceset buldu. Cesedin Kıbrıs açıklarında batan göçmen teknesi ve geçtiğimiz aylarda Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantısı araştırılıyor.

İHA
Yayınlanma: 21.06.2024 - 15:20
Antalya’da kayalıklarda ceset bulundu
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Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu mevkiinde amatör dalgıçlık yapan ve yüzmek için denize giren bir vatandaş yapay şelalenin denize döküldüğü noktaya kayalıklarda insan vücuduna benzer cisim fark etti. Kayalık alana yaklaşan ve cismi inceleyen vatandaş yayılan kökü koku sonrası Deniz Polisi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği belirsiz cesedi yüzer sedye ile bota alarak Yat Limanı’na getirdi.

Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu düşünülen kimliği belirsiz ceset Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken cesedin denizde bulunma süresi ile eksik kısımları olması nedeniyle geçtiğimiz aylarda Kıbrıs açıklarında batan ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.


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