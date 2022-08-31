Antalya'da korkunç kaza: Hukuk fakültesi öğrencisi Mine kurtarılamadı
Antalya'da, arkadaşının kullandığı otomobilin takla atmasıyla camdan dışarı fırlayan, hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21), hayatını kaybetti.
Döşemealtı ilçesinde, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 04.00 sıralarında R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı.
Aracın ön koltuğunda oturan, İstanbul'daki özel üniversitenin hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy, açık camdan dışarı fırladı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
MİNE, KURTARILAMADI
Ekipler, yaptığı kontrolde, Mine Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. R.Y. ise kazayı yara almadan atlattı. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ersoy'un yakınları, gözyaşı döktü.
Mine Ersoy'un, Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Saray'da istifa depremi
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Kapatıyor!
- Görüştüğünü kabul etti
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'