Antalya'da korkunç kaza: Hukuk fakültesi öğrencisi Mine kurtarılamadı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:52

Döşemealtı ilçesinde, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 04.00 sıralarında R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı.

Aracın ön koltuğunda oturan, İstanbul'daki özel üniversitenin hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy, açık camdan dışarı fırladı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MİNE, KURTARILAMADI

Ekipler, yaptığı kontrolde, Mine Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. R.Y. ise kazayı yara almadan atlattı. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ersoy'un yakınları, gözyaşı döktü.

Mine Ersoy'un, Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.