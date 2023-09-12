Antalya'da orman yangını!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi D-400 Karayolu yakınlarında bulunan ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını başladı.
Sebebi henüz belirlenemeyen yangın büyüyüp yayıldı. İhbarla bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangının söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı.
Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
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