Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Karak (36) hayatını kaybetti. Karak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile kanaldan çıkarıldı.
Feci kaza, 26 Aralık Pazartesi saat 23.00 sıralarında Yenigöl Mahallesi Kanal sokakta meydana geldi.
Turizm beldesi Lara’dan kent merkezine seyir halinde olan Ahmet Karak yönetimindeki 33 DJA 99 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.
ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ
Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde Emniyet güçleri güvenlik önlemi alırken, suya gömülen aracın içini kontrol etmek üzere dalgıç itfaiye ekipleri suya girdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Dalgıç ekibi Ahmet Karak’ın otomobil içinde cansız bedenine ulaştı. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden hareket ettirilip su üstüne çıkarıldı. Ahmet Karak'ın canız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil ise daha çekici yardımıyla sulama kanalından çıkartılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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