Antalya'da otomobilde 3 kişinin cesedi bulundu

Antalya'da otomobilde silahla vurulmuş halde 3 kişinin cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 15:37
Antalya'da otomobilde 3 kişinin cesedi bulundu
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Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Ortaköy Mahallesi'nde silah sesleri geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir otomobilde kafalarından silahla vurulduğu tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.

 


Antalya otomobil ceset

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