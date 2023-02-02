Antalya'da otomobilde 3 kişinin cesedi bulundu

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 15:37

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 16:53

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Ortaköy Mahallesi'nde silah sesleri geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir otomobilde kafalarından silahla vurulduğu tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.