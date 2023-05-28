Antalya'da oy kullanma yoğun katılımla başladı
Antalya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması başladı. Yaşlı seçmenlerden bazıları yakınlarının desteğiyle okullara gelirken, bazıları da bastonlarının yardımıyla oy kullanacakları sınıflara gidebildi.
Antalya'da sabah erken saatlerde sandık başkanları görevliler, memurlar ve diğer yetkililer okullarda hazır bulundu. Antalya'da seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.
Oy kullanmaya gelenler okullarda yoğunluk oluşturdu.
Yaşlı seçmenlerden bazıları yakınlarının desteğiyle okullara gelirken, bazıları da bastonlarının yardımıyla oy kullanacakları sınıflara gidebildi.
Bazı yurttaşların ise çocuklarıyla beraber oy kullanmaya gittiği ve zarflarını sandığa attığı görüldü.
Antalya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, 14 Mayıs'taki seçimlere göre 889 yeni seçmenle birlikte toplam 1 milyon 905 bin 525 seçmen oy kullanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak'tan 'vize' tepkisi: 'Yazıklar olsun'
- AKP'nin seçim oyununda yeni perde: 'YSK'ya başvurdular'
- Şarkıcı Alizade'ye gözaltı ve sınır dışı
- Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt!
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
- Belediyeden Müfit Can Saçıntı'ya 'paylaşım' engeli
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- Kayseri'de facia: Yüksekten düşerek öldüler
- Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı