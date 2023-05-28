2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Antalya'da oy kullanma yoğun katılımla başladı

Antalya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması başladı. Yaşlı seçmenlerden bazıları yakınlarının desteğiyle okullara gelirken, bazıları da bastonlarının yardımıyla oy kullanacakları sınıflara gidebildi.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 10:09
Antalya'da oy kullanma yoğun katılımla başladı
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Antalya'da sabah erken saatlerde sandık başkanları görevliler, memurlar ve diğer yetkililer okullarda hazır bulundu. Antalya'da seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Oy kullanmaya gelenler okullarda yoğunluk oluşturdu.

Yaşlı seçmenlerden bazıları yakınlarının desteğiyle okullara gelirken, bazıları da bastonlarının yardımıyla oy kullanacakları sınıflara gidebildi.

Bazı yurttaşların ise çocuklarıyla beraber oy kullanmaya gittiği ve zarflarını sandığa attığı görüldü.

Antalya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, 14 Mayıs'taki seçimlere göre 889 yeni seçmenle birlikte toplam 1 milyon 905 bin 525 seçmen oy kullanacak.


Antalya seçmen seçimler Seçim Cumhurbaşkanı Seçimi

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