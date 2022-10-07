Antalya'da suç örgütü operasyonu: 44 şüpheli gözaltına alındı
Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. 44 şüpheliden 35'i adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatan ekipler, belirlenen adreslerdeki 44 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin, bulundukları şehirlerde "nitelikli yağma, gasp, yaralama, tefecilik" gibi suçlara karıştıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 44 şüpheliden 35'i, çevik kuvvet ekipleri eşliğinde elleri plastik kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi.
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