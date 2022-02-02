Antalya'da TIR otobüse çarptı: 11 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde geri manevra yapan tırın dorsesinin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

AA
02 Şubat 2022 Çarşamba, 14:02
Antalya'da TIR otobüse çarptı: 11 yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, bir TIR'ın dorsesi, Cumali Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundan geri çıkmaya çalışırken istasyon önündeki yolda ilerleyen yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada, otobüsteki 11 yolcu yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.


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