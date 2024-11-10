Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü
Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
Kemer’de bugün hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde ise sıcaklık 7 dereceye kadar düştü.
Hava sıcaklığının hızlı düşmesiyle birlikte Tahtalı Dağı'nın zirvesine Antalya'nın ilk karı düştü. Her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Tahtalı Dağı'nın zirvesinde saat 10.30 sıralarında başlayan kar yağışı, yerini karla karışık yağmura bıraktı.
Yer yer kar yağışının olduğu zirvede zemin beyaza büründü.
Etiketler: #Antalya #kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
-
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- Motorcular şikayetçi oldu!
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?