Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü
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DHA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 15:41

Kemer’de bugün hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde ise sıcaklık 7 dereceye kadar düştü.

Hava sıcaklığının hızlı düşmesiyle birlikte Tahtalı Dağı'nın zirvesine Antalya'nın ilk karı düştü. Her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Tahtalı Dağı'nın zirvesinde saat 10.30 sıralarında başlayan kar yağışı, yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Yer yer kar yağışının olduğu zirvede zemin beyaza büründü.

 


Etiketler: #Antalya #kar yağışı

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