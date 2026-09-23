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AÖF af başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF af başvuru sonuç tarihi

AÖF af başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF af başvuru sonuç tarihi

23.09.2026 16:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AÖF af başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF af başvuru sonuç tarihi

2026 AÖF af başvurusu yapan öğrenciler, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AÖF af başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF af başvuru sonuç tarihi...
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Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci affından yararlanmak isteyenler için başvuru süreci devam ediyor. Peki, AÖF af başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF af başvuru sonuç tarihi...

AÖF ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AÖF öğrenci affından yararlanarak 2026-2027 güz döneminde eğitime dönmek isteyenlerin başvurularını 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar tamamlaması gerekiyor. İşlemini yapan adayların kayıtları 8-16 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Öğrenci affı için genel başvuru süresi ise 9 Aralık 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. 3 Ekim-9 Aralık arasında başvuru yapan adayların kayıtları 2026-2027 bahar dönemi için daha sonra açıklanacak takvime göre gerçekleştirilecek.

AÖF ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvuru işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin çevrim içi kayıt sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştiriliyor. Af başvurusu onaylandıktan sonra kayıt işleminin de yine çevrim içi olarak tamamlanması gerekiyor.

Af başvurusu kabul edilen adayların kayıt işlemlerini aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Kayıt sırasında ilgili döneme ait öğretim materyali ücretinin de ödenmesi gerektiği belirtildi. Tüm adımlar tamamlanıp ödeme yapıldığında kayıt işlemi tamamlanmış olacak.

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