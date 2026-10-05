AÖF ders seçimi başladı mı, ne zaman yapılır? Adım adım AÖF ders seçimi işlemleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde (AÖF) eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri bulunuyor. Yeni dönemde ders seçimi yapacak öğrenciler, “AÖF ders seçimi başladı mı?” ve “Ders seçimi ne zaman sona erecek?” sorularına yanıt ararken, kayıt yenileme takvimi de merak konusu oldu.

AÖF DERS SEÇİMİ BAŞLADI MI?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2026-2027 güz dönemi ders seçimi bugün, 5 Ekim 2026 itibarıyla başladı. Kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Bu dönemden itibaren ders ataması fakülte tarafından otomatik yapılmayacak; öğrencilerin derslerini kendilerinin seçmesi gerekiyor.

AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle giriş yapılarak Ders Ekle/Sil bölümünden işlem yapılmalıdır.

2026–2027 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren zorunlu derslerle birlikte seçmeli dersler sunulacaktır. Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacağından öğrencilerin derslerini kendilerinin seçmesi gerekmektedir.

Ödenecek tutar, ders seçimi sayfasında ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü’nde yer alacaktır. Ödemeler kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilir. Yalnızca geçmiş dönem borçlarının ödenmesi kayıt yenileme için yeterli değildir; ilgili dönemin kayıt yenileme bedeli de ödenmelidir.

Ödeme sonrasında, ödenen dönem öğretim materyali ücretinin altında kalmamak koşuluyla kayıt yenileme süresi içinde ders silme ve ekleme işlemleri yapılabilir.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.Kayıt yenileme süresi uzatılmayacak ve süre bittikten sonra mazeret kabul edilmeyecektir.