Apartman alevlere teslim oldu: 14 kişi dumandan etkilendi!

Şifahane Mahallesi 3154 Sokak’ta bir sitedeki 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye araçlarının site bahçesinde çalışabilmesi için bina önlerine park edilen araçlar çevredekiler tarafından itilerek çekilmeye çalışıldı. Bu sırada 7'nci katta oturanlar, mahsur kaldıklarını belirterek, yardım çığlıkları attı.

MAHSUR KALDILAR

Polis ekipleri de panik yapmamaları gerektiğini ve kurtarılacaklarını söyleyerek mahsur kalanları sakinleştirmeye çalıştı.

14 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Binada başta son kattakiler olmak üzere mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Son katta oturanlardan doktor olduğu öğrenilen kişinin, dumandan etkilenmemek için daire kapısını havluyla kapatıp, ailesiyle balkona çıktığı ancak buna rağmen eşi ve çocuklarıyla birlikte dumandan etkilendiği öğrenildi.

Dumandan etkilenenlerden 6’sı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, 8 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.