Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apartman alevlere teslim oldu: 14 kişi dumandan etkilendi!

Apartman alevlere teslim oldu: 14 kişi dumandan etkilendi!

17.08.2026 11:05:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Apartman alevlere teslim oldu: 14 kişi dumandan etkilendi!

Aksaray'da 7 katlı bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada mahsur kalan 14 kişi dumandan etkilendi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Şifahane Mahallesi 3154 Sokak’ta bir sitedeki 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Image

Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye araçlarının site bahçesinde çalışabilmesi için bina önlerine park edilen araçlar çevredekiler tarafından itilerek çekilmeye çalışıldı. Bu sırada 7'nci katta oturanlar, mahsur kaldıklarını belirterek, yardım çığlıkları attı.

Image

MAHSUR KALDILAR

Polis ekipleri de panik yapmamaları gerektiğini ve kurtarılacaklarını söyleyerek mahsur kalanları sakinleştirmeye çalıştı.

Image

14 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Binada başta son kattakiler olmak üzere mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Son katta oturanlardan doktor olduğu öğrenilen kişinin, dumandan etkilenmemek için daire kapısını havluyla kapatıp, ailesiyle balkona çıktığı ancak buna rağmen eşi ve çocuklarıyla birlikte dumandan etkilendiği öğrenildi.

Image

Dumandan etkilenenlerden 6’sı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, 8 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. 

İlgili Konular: #Yangın #aksaray #apartman

İlgili Haberler

Son dakika... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın
Son dakika... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde bulunan temizlik malzemesi deposunda çıkan yangın otluk alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Muğla’da çıkan 10 yangından 7’si insan kaynaklı
Muğla’da çıkan 10 yangından 7’si insan kaynaklı Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi il genelinde çıkan yangınların nedenlerini verilerle açıkladı. 2026 yılında çıkan 614 açık alan yangının 392’sinin insan kaynaklı olduğu anlaşıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.