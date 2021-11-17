Apartmanın korkulu rüyası oldu; gelen polisleri de yaraladı

17 Kasım 2021 Çarşamba, 16:47

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki bir apartmanda yaşayan Z.A., yaklaşık iki senedir apartman sakinlerine korku dolu günler yaşatıyor. cumhuriyet.com.tr'den Dilay Hatip'e konuşan bir apartman sakini; akıl sağlığından şüphe edilen 80 yaşlarındaki Z.A.'nın yaptıkları nedeniyle derin endişeler duyduklarını söyledi.

POLİSLERE SALDIRDI

En son geçtiğimiz cumartesi günü olay çıkaran Z.A.'nın dairesine emniyet kuvvetleri ve özel harekat tarafından 'koçbaşı' kullanılarak girildi. Apartman sakinlerinin aktardığına göre; Z.A., evine giren emniyet kuvvetlerine de bıçakla ve evinde yapmış olduğu delici aletle saldırmaya çalıştığı ileri sürüldü. Apartman sakinleri, "Evine giren polislere yaptığı mızrak gibi, sivri uçlu bir cisimle saldırdı. Buna rağmen bu kişi her seferinde 2 saat civarı tutulduktan sonra serbest bırakılıyor" dedi.

Apartman sakinleri, Z.A.'nın pandeminin başladığı dönemlerde olay çıkartmaya başladığını söyledi. Çocukları olduğu bilinen Z.A., Sancaktepe'deki apartman dairesinde tek başına yaşıyor.

Can güvenliklerinin olmadığını ifade eden bir apartman sakini şunları anlattı:

"Bu adam evde kendi kafasında bir şeyler kurup bıçakla kapımıza dayanıyor. Apartmandaki çoğu insan ev sahibi olmasına rağmen neden kirasını ödemediğimizi soruyor. Dairesi 1. katta olduğu için gün içinde 3 saat boyunca asansörün önünde dikilip gelen gidene laf atmayı bekliyor. Apartmanda yaşayan çocuklar korkularından dışarda oynayamıyorlar. Bir gün cebinde anahtar olmasına rağmen kapıyı açamadığı için içeri camını kırarak girmeye çalışıyor, diğer gün ocakta et unutup evi yakmaya çalışıyor... Can güvenliğimiz kalmadı."

CİMER'E BAŞVURU

Olaydan duydukları rahatsızlıkları gerekli mercilere ileten apartman sakinleri, toplamda 16 daire bulunan apartmanın 15'inden imza topladı. Şikayetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de ileten sakinler, bir an önce güvenliklerini sağlayacak bir karar bekliyor.

"İLLA BİRİNİN ÖLMESİ Mİ BEKLENİYOR?"

CİMER'e en son gönderdikleri yazıda bu kişinin her gün birine bıçakla saldırdığını iddia eden apartman sakinlerinden bir kişi, "Kadın, çocuk, büyük kimsenin can güvenliği kalmadı. Emniyet mensuplarına bile saldırıyor. Daha önce bulunduğum bir şikayet üzerine tekrar şikayette bulunuyorum. Çünkü gereği yapılmadı. İlla birinin ölmesi mi bekleniyor? Devlet bu sorunu çözemiyorsa neden var? Bir gün birisine bir şey olursa bu yazıyı hatırlarsınız. Suçlu kim o zaman görünsün" şeklinde şikayetlerini dile getirdi.