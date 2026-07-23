Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aquaparkta 10 metrelik kaydıraktan düştü: 16 yaşındaki havuz görevlisi ağır yaralandı

Aquaparkta 10 metrelik kaydıraktan düştü: 16 yaşındaki havuz görevlisi ağır yaralandı

23.07.2026 09:48:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Aquaparkta 10 metrelik kaydıraktan düştü: 16 yaşındaki havuz görevlisi ağır yaralandı

Bursa'da aquaparkta dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kaydıraktan toprak zemine düşen havuz görevlisi Aytuğ Kale (16) ağır yaralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’ndaki aquaparkta meydana geldi.

Tesis bünyesinde havuz görevlisi olarak çalışan Aytuğ Kale, su kaydırağında bulunduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kale, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Kale'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Bursa