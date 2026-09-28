Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte gözler ilk tatil dönemine çevrildi. Kasım ayında öğrencilerin derslere ne zaman ara vereceği ve ara tatil uygulamasının bu yıl devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil kalktı mı? 2026-2027 ara tatil tarihleri

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 günlük bir dinlenme fırsatı bulacak. Birinci dönemin ders zili ise 23 Kasım 2026 Pazartesi günü tekrar çalacak.

SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ HANGİ TARİHTE?

Birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler yarıyıl tatiline adım atacak. Sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem dersleri ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ortasında uygulanan ikinci ara tatil, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayarak 12 Mart 2027 Cuma gününe kadar devam edecek. Hafta sonlarıyla birleşen bu tatil sürecinin ardından öğrenciler 15 Mart 2027 Pazartesi günü sınıflarına geri dönecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü verilecek karnelerle resmen sona erecek. Tüm kademelerdeki öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline adım atacak.