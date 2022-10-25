Aracı iterek çalmaya çalışan zanlı yakalandı

25 Ekim 2022 Salı, 14:54

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Karacaoğlan Mahallesi'nde bir aracı iterek çalmaya çalışan bir şahsı takibe aldı.

Bekçileri fark eden şüpheli şahıs kaçmaya çalıştı. Şüpheli şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Aracı iterek çalmaya çalıştığı anlar kameraya yansıyan şüpheli şahsın hırsızlık suçundan 14 adet kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.