'Arabulucuyum' dedi, 117 bin TL dolandırdı

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir kişi kendisini telefonda arabulucu olarak tanıtan bir kişiye 117 bin lirasını kaptırdı.

İHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 10:25
'Arabulucuyum' dedi, 117 bin TL dolandırdı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yalıncak mahallesinde M.G. (53) kendisini telefonla arayan ve arabulucu olarak tanıtan şahsın kendisi hakkında açılan bir cinsel taciz davası olduğunu ve davanın kapatılması için ödeme yapması gerektiğini belirtmesi üzerine paniğe kapıldı.

POLİSE BAŞVURDU

Hemen telefondaki şahsın verdiği hesaba 117 bin lira yollayan M.G., daha sonra tekrar kendisini arayan numarayı aradığında kimseye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna başvurdu.

Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.


İlgili Haberler

Özgür Demirtaş dolandırılan ünlü futbolculara seslendi: 'Yatırım yapmadan önce...'

Özgür Demirtaş dolandırılan ünlü futbolculara seslendi: 'Yatırım yapmadan önce...'
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni'ye dolandırıcılık şoku!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni'ye dolandırıcılık şoku!
Eski Diyanet çalışanlarından 400 milyonluk vurgun... Bürokrat ve siyasiler dahil 500 kişi dolandırıldı

Eski Diyanet çalışanlarından 400 milyonluk vurgun... Bürokrat ve siyasiler dahil 500 kişi dolandırıldı

En Çok Okunan Haberler