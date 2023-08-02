Araç lastiğinden cep telefonuna: Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde araç lastiği, cam ve pet şişeler ile cep telefonunun da olduğu 500 kilo atık çıktı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 14:15
Araç lastiğinden cep telefonuna: Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı
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Yalıkavak İskelesi'nde Bodrum Belediyesi'nce 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla denizi dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar, 2 saat boyunca deniz dibinden atık topladı. 

10 dalgıç, atıkları çuvallara doldurup, tekneye koydu. Denizden araç lastiği, cam ve pet şişeler ile cep telefonunun da olduğu 500 kilo atık çıktı. 

Atıklar iskele önünde sergilendikten sonra ekiplerce ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1'nci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Denizden toplanan atıklar sualtı kamerası ile dalgıçların dalış anı ise dronla görüntülendi. 


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