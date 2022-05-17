Araç muayenesinde 'rüşvet' operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, araç muayene istasyonunda, rüşvet karşılığı sorunlu araçları muayeneden geçirmeden evrak düzenledikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale’de sorunlu araçlara rüşvet karşılığında işlem gerçekleştirildiği, istasyona gelinmeden alınan rüşvetle araç muayenelerinin yapıldığını tespit etti.
İSİMLERİ AÇIKLANMADI
Hemen harekete geçen polis ekipleri, savcılık kararıyla muayene istasyonuna operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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