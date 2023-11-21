'Araç parkı' tartışmasında meslektaşını çakıyla yaralayan doktor serbest

Aksaray’da park yeri tartışmasında üroloji doktoru Nazım Abdülkadir D. (34) tarafından çakıyla göğsünden yaralanan çocuk doktoru Mustafa Dilmaç (33) taburcu edildi. Şüpheli Nazım Abdülkadir D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 14:20
'Araç parkı' tartışmasında meslektaşını çakıyla yaralayan doktor serbest
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Şeyh Hamit Mahallesi'ndeki bir rezidansın otoparkında, dün saat 20.00 sıralarında özel bir hastanede çalışan çocuk doktoru Mustafa Dilmaç ile evinin önündeki otoparkta meslektaşı üroloji doktoru Nazım Abdulkadir D. arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Nazım Abdulkadir K., yanındaki çakıyla Mustafa Dilmaç'ı göğsünden yaraladı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Dilmaç, tedavi sonrası taburcu oldu.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Taburcu edilen Mustafa Dilmaç, kendisini yaralayan Nazım Abdülkadir D. hakkında şikayette bulundu. İfadesi alınmak üzere emniyete davet edilen şüpheli doktor Nazım Abdülkadir D. de meslektaşından şikayetçi oldu.

Nazım Abdulkadir D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis kavganın yaşandığı otoparkın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.


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