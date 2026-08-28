Araç sahiplerine 'merdiven altı' kaplama uyarısı: '2 bin lira için 200 bin liradan olmayın'

Otomotiv sektöründe araçların orijinal boyasını korumak ve değer kaybını önlemek amacıyla tercih edilen boya koruma filmi (PPF) uygulamaları yaygınlaşmaya devam ediyor.

Eskişehir'de 7 yıldır bu sektörde hizmet veren işletmeci Yusuf Kürşat Nalcı, sıfır araç alan müşterilerin büyük bir genelinin bu korumayı tercih ettiğini ifade etti.

Kaplamanın kaza ve sürtmelerde boyayı koruyarak kendi masrafını fazlasıyla çıkardığını belirten Nalcı, piyasada 'merdiven altı' olarak tabir edilen ve vergi levhası bulunmayan işletmelerin araçlara zarar verdiğini vurguladı.

"BİR ARABAYI BOYAMADAN KURTARIRSA KENDİNİ AMORTİ EDİYOR"

PPF kaplamanın sağladığı koruma avantajlarını aktaran Yusuf Kürşat Nalcı, "PPF kaplamamızda eskiden seramik yapıyorduk, boyayı ve verniği koruyorduk. Şimdi PPF kaplamada aracı çarpmalarda ve kaza anlarında tabii ki boyasını korumak için yapılan bir işlem. Ben her zaman müşterilerime şunu anlatıyorum: PPF kaplamaya verilen ücret, bir arabanın kapısını boyamaktan kurtarırsa kendini bir kapı boyasında zaten amorti ediyor. Bunu bir de 2-3 parça olarak ya da kaput, tavan gibi önemli parçalar olarak düşünürsek, kaplamanın ücretini 4-5 kat zaten bir kerede kurtarmış oluyoruz. Şu an sıfır araç alan müşterilerimizin benim gördüğüm kadarıyla yüzde 80'i kesinlikle komple PPF kaplama yaptırıyor. Diğer müşterilerimiz de en azından ön üç parçaya PPF kaplama yapıp geri kalanına seramik kaplamayı tercih ediyor" dedi.

"2 BİN LİRA İÇİN 200 BİN LİRALIK ZARARINIZ OLMASIN"

Kayıt dışı çalışan kişilerin sektöre ve araç sahiplerine zarar verdiğine değinen Nalcı, vatandaşların bilinir işletmeleri tercih etmesi gerektiğini belirterek, "Maalesef merdiven altı diye tabir ettiğimiz, vergi ödemeyen, kira ödemeyen, faturası olmayan ve 3 liralık işi 1 liraya yapıp o günü kâr sayan kişiler var. Bunlar da müşterilerimizin arabasına, emeklerine zarar veriyorlar. Ben tüm vatandaşları uyarıyorum; lütfen vergi levhası olmayan, merdiven altı yerlere araçlarınızı emanet etmeyin. 2 bin lira için 200 bin liralık zararınız olmasın. Bizim gibi firmaların bu konuda şikayetleri var ve bir yasal düzenleme gelmesini bekliyoruz. Bilinen firmalarla ve kurumsal markalarla çalışılmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.