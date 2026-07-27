Araç uçurumdan Munzur Nehri’ne yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, Tunceli Ovacık karayolunun yaklaşık 2’nci kilometresi Kemerbel mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ormanlık alanda yaklaşık 60 metre taklalar atarak Munzur Nehri’ne yuvarlandı. Kaza sırasında araçta bulunan E.Z.S. (27) otomobilden atlayarak yaralanırken araç sürücüsü H.Ö.(42) ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kıyıya ulaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, Munzur Arama ve Kurtarma Derneği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşların da seferber olmasıyla karşı kıyıda ilk müdahalesi yapılan kadın sedyeyle kıyıya taşındı, buradan botlarla karşı tarafa ulaştırıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.