Araç üzerine 'torba' içinde bırakılan bebek, korumaya alındı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 10:31

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak’ta 18 Ağustos günü saat 08.30 sıralarında; park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş bebeği görenler, polise haber verdi.

2 KİLO AĞIRLIĞINDA

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hipotermi geçirdiği belirlenen bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

BIRAKAN KİŞİ ARANIYOR

Burada tedavileri tamamlanan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce korumaya alındı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bebeğin annesi ile aracın üzerine bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.