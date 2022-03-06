Araç yan yattı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda bu sabah 5.00 sıralarında aşırı hızlı olduğu belirtilen bir araç refüje çarptı. Reflüje çarpan araç yan yatarak durdu. Aracın içinde bulunan 2 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

AA
06 Mart 2022 Pazar, 09:57
Araç yan yattı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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Bedrettin Mahallesi Refik Saydam Caddesi Karaköy ayrımında Adem Ceylan yönetimindeki 76 DC 646 plakalı pikap refüje çarptıktan sonra takla atarak Tersaneler Caddesi’nde yan yattı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

Kazada Sinan Ceylan isimli yurttaş ağır yaralanırken Adem Ceylan ve Nevruz Menkuli’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan pikap çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


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