Aracın camından çıkarıp darbettiler!

Afyonkarahisar’da yol verme tartışmasından çıkan kavgada 3 kişi aracın camından dışarı çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopalarla darp ederken, polisin olay yerine gelmesi ile şahıslar ayrıldı.

Aracın camından çıkarıp darbettiler!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 10:20

Olay, geçen Perşembe günü Güvenevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri belirlenemeyen iki otomobil sürücüsü yol verme meselesinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden inen şahıslar önlerinde duran otomobilin sürücüsüne saldırdı. Şahıslar camdan dışarı çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopayla darp etti. Yaşanan korku dolu anlar ise o sırada yoldan geçen bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yaşanan kavganın hemen ardından bölgeye polis ekiplerinin geldi. Taraflar polis aracının siren sesini duyar duymaz hemen olay yerinden ayrılarak hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.


Etiketler: #afyonkarahisar #darp

İlgili Haberler

Ankara'da pes dedirten olay! Caminin gönüllü temizlikçisini sopayla darbetti: Kulağı parçalandı, kafatası kırıldı...

Ankara'da pes dedirten olay! Caminin gönüllü temizlikçisini sopayla darbetti: Kulağı parçalandı, kafatası kırıldı...
Ailesiyle birlikte saldırdı... Otoyol kenarında kadını darbettiler!

Ailesiyle birlikte saldırdı... Otoyol kenarında kadını darbettiler!
Kağıthane’de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kestiler, camları kırıp darbettiler

Kağıthane’de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kestiler, camları kırıp darbettiler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler