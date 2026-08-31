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Araçla geri manevra yaparken eşine çarptı: Olay yerinde hayatını kaybetti!

Araçla geri manevra yaparken eşine çarptı: Olay yerinde hayatını kaybetti!

31.08.2026 15:26:00
Güncellenme:
İHA
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Araçla geri manevra yaparken eşine çarptı: Olay yerinde hayatını kaybetti!

Antalya’nın Alanya ilçesinde 76 yaşındaki sürücünün bahçede geri manevra yaptığı otomobil, fark edemediği 78 yaşındaki eşine çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kaza, dün saat 12:00 sıralarında Alanya’nın Bayırkozağacı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M. Y. (76), kendilerine ait bahçede 07 HVN 52 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada eşi Yeter Yiğit’i (78) fark etmeyerek çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin üzerinden geçtiği Yeter Yiğit ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeter Yiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yeter Yiğit’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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