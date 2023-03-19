Araçların üzerine çöken 5 katlı binadan 5 aile sağ çıktı!
Hatay'da ilk depremde araçların üzerine çöken 5 katlı binadan 5 aile sağ çıktı. Binanın ikinci depremle birlikte sadece son katı ayakta kaldı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ağır yıkım yaratan depremlerin üzerinden 40 gün geçmesine rağmen ilginç kurtuluş hikâyeleri ortaya çıkmaya devam ediyor.
Depremde en çok hasarın meydana geldiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de 5 ailenin yaşadığı 5 katlı apartmanın ilk depremde tamamen çökmesini park halindeki araçların engellediği ortaya çıktı.
SADECE ÜST KAT KALDI
İlk depremde iş yerlerinin bulunduğu alt katı çöken, üst katları sağlam kalan binadan ailelerin sağ olarak çıktığı öğrenildi.
İkinci depremle birlikte diğer katları da çöken binanın sadece üst katı kaldı.
"ARAÇLAR SAYESİNDE KURTULDUK"
O binadan sağ çıkan ve araçlar sayesinde kurtulduklarını belirten Onur Kamacı, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Deprem sırasında araçlar bizi kurtardı. O araçlar olmasaydı biz de 5 katlı bina ile birlikte yerin dibine giriyorduk. Rabbim devletimize, milletimize aynı acıyı tekrardan yaşatmasın. Biz canımızı sağ kurtardık, Rabbim ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar versin. Kaldığımız binanın sonucu bu. 5 katlı bina yerle bir oldu. Biz de araçların sayesinde o enkazdan kurtulduk."
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