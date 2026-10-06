Araçta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti: Saldırganlar aranıyor

Olay, Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, K.A.T. (34) isimli şahıs Cami Sokak’ta park halindeki aracında otururken kimliği tespit edilemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Olay sonrası saldırganlar kaçarken, yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan ağır yaralı şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. K.A.T.’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.