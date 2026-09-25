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Aralarında AKP’li ve MHP’li eski başkanlar da vardı: Yahşihan Belediyesi operasyonunda gözaltı sayısı 33’e yükseldi!

Aralarında AKP’li ve MHP’li eski başkanlar da vardı: Yahşihan Belediyesi operasyonunda gözaltı sayısı 33’e yükseldi!

25.09.2026 10:37:00
Güncellenme:
AA
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Aralarında AKP’li ve MHP’li eski başkanlar da vardı: Yahşihan Belediyesi operasyonunda gözaltı sayısı 33’e yükseldi!

Son dakika gelişmesi... Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 33’e çıktı. Aralarında AKP’li eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerden 2’sinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 33’e yükseldi.

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilirken, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltındaki 33 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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AKP’Lİ VE MHP’Lİ ESKİ BAŞKANLAR DA GÖZALTINDA

Soruşturmanın önceki aşamasında, aralarında AKP’li eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanları hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sungur ve Türkyılmaz’ın gözaltına alındığı farklı kaynaklarca da doğrulandı. 

Kırıkkale merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonun ilk aşamasında 31 kişi gözaltına alınmıştı. 

6 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

İlgili Konular: #AKP #MHP #yolsuzluk #Yahşihan

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