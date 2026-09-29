Aralarında CHP’li belediyeler de var… 9 ilçenin belediye başkanı resmen AKP’ye katıldı

AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde, partisine katılan 9 belediye başkanına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takıldı.

AKP'ye katılan belediye başkanları arasında CHP'den Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer oldu.

Yeniden Refah'tan ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu oldu.

İYİ Parti'den ise Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu var.

DÖRT BELEDİYE BAŞKANI DAHA KATILMIŞTI...

AKP, eylül ayının başında da dört belediye başkanını partiye katmıştı.

10 Eylül’de İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Muş Merkez Sungu Belde Belediye Başkanı Burhan Sayılgan AKP’ye geçmiş, rozetlerini Erdoğan takmıştı.

ERDOĞAN KONUŞTU

Rozet taktiminin ardından konuşan Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar ise şöyle oldu:

“Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz. Gece gündüz demeden davamızın büyümesi güçlenmesi özellikle gençlerimizin gönlünde maya tutması için fedakarlıkla çalışan her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyoruz.

Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın bir emanet taşıyoruz.

Bakın biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Hem geçmişin, hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz.

Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük gaflet içindedir.

Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık.

Dün neysek bugün oyuz. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır.”

SAYAN KAYA’YA: MİLLETİN MALINA EL UZATMIŞ OLANLA BİZİM İŞİMİZ OLAMAZ

Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon krizine adının karışmasına ilişkin de, “Partimize katkıda bulunmuş kimseye haksızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatmış olanla da bizim işimiz olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin. Mücadele azmini yitiren varsa buyursun soluklansın. Kenara gelmiyorsa millete hizmet davasının hakkını versin. Bizler hepimiz aziz milletin hizmetkarlarıyız” dedi.

FON SORUŞTURMALARI... 'DEVLET DENETLEME KURULUMUZU GÖREVLENDİRDİM'

Süren fon krizine ilişkin ise, “Hükümetimiz gündemine hakimdir, ilk gününden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık, yol haritamızı belirlerdik.

Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.” dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya olayına itiraz ve tepki gösterenlere ise Erdoğan şunları söyledi:

“Kardeşlerim, adının 'Yeni' olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz buna. Bu konuda kimseye tolerans gösteremeyiz. Hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin.

Altını çizerek söylüyorum, baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Yolsuzluğu, her türlü pespaye ilişkisi ortaya çıkanlara sahip çıktılar. İstanbul'u dolandırana, hırsıza, yolsuza, şantajcıya sahip çıktılar. Türlü rezillikleri, türlü kepazelikleri yapanlara sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bize ahlak derse vermeye, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan."