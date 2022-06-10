Aranan şahıs ve polis arasında ilginç diyalog: 'Çok terlemişsin...'
Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca havalandırma boşluğuna saklandı. Ekipler yaptıkları aramada şahsı havalandırma boşluğunda yakalarken, bir polis ise, "Hadi gel, çok terlemişsin orada" dedi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kurulan özel ekiple çalışma yaptı.
'Hırsızlık' suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.’nin (30) Ziyagökalp Mahallesindeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, yaptıkları aramada şahsın lavabonun havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti.
"CANINA KASTIN MI VAR?"
Havalandırma boşluğunun penceresini çıkaran bir polis memuru, "Tekrardan selamün aleyküm. Ne yapıyorsun? Nefessiz de kalmışsın. Canına kastın mı var da kendini oraya attın" dedi. Şahıs, yaklaşık yarım saatin ardından havalandırma boşluğundan çıkarılarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., cezaevine teslim edildi.
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