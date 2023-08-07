Araştırma: AKP’liler Atatürk’ü, MHP’liler Fatih Sultan Mehmet’i beğeniyor

Metropoll Araştırma'nın anketine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, yüzde 58,2 ile en çok beğenilen tarihsel kişilik oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:10
Araştırma: AKP’liler Atatürk’ü, MHP’liler Fatih Sultan Mehmet’i beğeniyor
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Metropoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. 

 "Aşağıdakilerden hangisi tarihte en beğendiğiniz liderdir?" diye sorulan soruya katılımcıların yüzde 58,2’si Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk cevabını verdi. Seçenekler arasında Atatürk, Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet ve Abdülhamit yer aldı. 

Katılımcıların yüzde 58,2'si Atatürk, yüzde 28,5'u Fatih Sultan Mehmet dedi. Abdülhamit diyenlerin oranı ise yüzde 8,2'de kaldı. 

Parti bazında incelendiğinde ise AKP'lilerin yüzde 45'i Atatürk derken, MHP'lilerin yüzde 46'sı Fatih Sultan Mehmet yanıtını verdi. 

CHP’lilerin yüzde 82.3’ü ve HDP/YSP seçmeninin de yüzde 51.2’si Mustafa Kemal Atatürk dedi.


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