Araştırma desteği bütçesiyle alınan ürünler Sayıştay’a takıldı: Kulaklık, vantilatör, takvim kişisel gelişim kitabı...

Türkiye Bilimler Akademisi’nin son üç Sayıştay raporunda akademi üyelerine araştırma desteği kapsamında yapılan ödemelerin kişiye özel amaçlarla harcandığı belirtildi. Bu kapsamda raporlarda desteğin harcanmasına ilişkin yönetmeliğe aykırı olarak cep telefonu, telefon kılıfı, akıllı saat, kulaklık, mini vantilatör, masa takvimi gibi ürünlerin alındığı belirtildi.

Akademi, Sayıştay’ın bu tespitine karşı alınan ürünlerin “teknolojik gelişmeler ışığında zorunlu ihtiyaç olduğunu” savundu.

CEP TELEFONU, AKILLI SAAT KULAKLIK...

Sayıştay denetçileri ise kurumun son yayımlanan denetim raporunda bu savunmaya karşı “Son üç yıllık araştırma döneminde edinilen cep telefonu, akıllı saat ve kulaklığın tamamına yakınının yalnızca belirli bir markaya ait olduğu dikkate alındığında, bu taşınırların üyelerin araştırmalarında ihtiyaç duyduğu zorunlu teçhizat niteliğinden ziyade kişiye özel ihtiyaç niteliği taşıdığı, bu teçhizatların akademinin demirbaş kayıtlarına alınmayarak üyelerin mülkiyetine bırakıldığı görülmüştür” değerlendirmesini yaptı.

KİŞİSEL GELİŞİM KİTABI DA ALINMIŞ

Öte yandan aynı raporda akademi üyelerinin aldığı kitapların faturalarının da akademik değerine bakılmadan destek kapsamında ödendiği kaydedildi. Raporda “Yapılan incelemelerde araştırma desteği kapsamında faturası ödenen kitaplar için herhangi bir kıstas gözetilmediği, alınan kitapların çoğunun araştırma alanıyla ilgisi olmayan ve bilimsel nitelik taşımayan kişisel gelişim kitabı veya klasik öykü-roman niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Bu hususa 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da yer verilmiştir” bilgisi paylaşıldı. Ayrıca raporda, kurumun da bu tespite katıldığı belirtilerek “Kamı idaresi cevabında bulgumuza iştirak edildiği ve gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmektedir” denildi.