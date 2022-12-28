Araştırma: Türk halkı yılbaşında hindi değil tavuk tercih ediyor

28 Aralık 2022 Çarşamba, 17:03

Yeni yıla sayılı günler kala Türk halkının yeni yılı nasıl karşılamayı planladığına yönelik bin 100 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirildi.

Araştırmaya sonucuna göre, Türk halkının yemek tercihi, yılbaşı ile bütünleşen hindi yerine yüzde 76,4 ile tavuktan yana oldu. Tercihini hindiden yana yapanlar ise yüzde 23,6'lık dilimde yer aldı.

YENİ YILA EVDE SEVDİKLERİMİZLE TOMBALA OYNAYARAK GİRECEĞİZ

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 90,6’sı yeni yıla evde ailesiyle girmeyi planlıyor.

Yeni yıla sevdikleriyle bir arada girerken oynamayı tercih ettikleri oyun ise yüzde 71 ile tombala. Onu yüzde 29 ile kızmabirader takip ediyor.

TÜRK HALKI YILBAŞINDA AĞAÇ SÜSLÜYOR MU?

Araştırmaya göre halkın yüzde 14,8’i yılbaşı akşamı için ağaç süslemesi yaptığını belirtirken, yüzde 85,2’si süsleme yapmadığını belirtiyor.

YILBAŞI HİNDİSİ EL YAKIYOR

Yılbaşı akşamlarının geleneksel yemeği hindiye ilgi bu yıl ilgi düşük, çünkü enflasyon altında ezilen yurttaşlar pahalılık sebebiyle tavuğa yöneliyor. Yılbaşında pişirilmiş hindinin yer aldığı menünün fiyatı 2 bin 500 lirayı buluyor.

Antalya'nın ünlü restoranları, pişirilmiş hindi fiyatlarının duyurusunu yapmaya başladı. Yılbaşı akşamını evde geçirmeyi planlayanlar için hindi ve köy tavuğu menüsü hazırlayan restoranlar, fiyatları 1000 liradan 2500 liraya kadar çıkan hindi menüleriyle dikkat çekti.

12-14 kişilik hindi dolmanın fiyatını 1750 TL olarak belirleyen bir restoran, 6- 7 kişilik yarım hindi dolma için ise 1000 TL fiyat belirledi. Aynı restoran 6-9 kişilik tavuk dolma fiyatını 900 TL olarak belirledi.

Bir başka işletmede ise fıstıklı iç pilavlı tam hindi dolmanın fiyatı 1200 TL, yarımı ise 700 TL'den satışa çıktı. Köy tavuğu dolma için de 600 TL fiyat belirlendi.

Restoranların yanı sıra oteller de hindi siparişi alıyor. Fiyatları kişi bazlı başlayarak 1500 TL'den 2500 TL'ye kadar yükseliyor.