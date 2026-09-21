Arazi kavgasında baba ile oğlunu katletmişti: 38 gün sonra ormanda yakalandı

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi’nde 13 Ağustos’ta meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma çifte cinayetle sonuçlanmıştı.

Ramazan Çelik, aralarında husumet bulunan Tayfun Muhammed Sönmez ve babası Tahsin Sönmez ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tüfekle baba ve oğluna ateş açmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden baba ve oğlun ardından Çelik, kayıplara karışmıştı.







38 GÜNLÜK FİRAR ORMANDA BİTTİ

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin sonucunda Çelik’in, Gökçesu beldesi Karakaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda gizlendiği tespit edildi.

Dün gece saatlerinde söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonla firari zanlı, cinayetten 38 gün sonra saklandığı ormanda yakalanarak gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ramazan Çelik, yoğun güvenlik önlemleri altında Mengen Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.