Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ardahan'da kuduz vakası: Bir bölge karantinaya alındı

Ardahan'da kuduz vakası: Bir bölge karantinaya alındı

18.08.2026 10:47:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ardahan'da kuduz vakası: Bir bölge karantinaya alındı

Ardahan'ın merkez Gürçayır Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanda kuduz virüsü tespit edilmesinin ardından hayvan öldürülerek bölgede karantina uygulaması başlatıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ardahan Merkez Gürçayır Mahallesi'nde bir işletmede büyükbaş hayvanın rahatsızlığı üzerine durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Bunun üzerine ekiplerce işletmedeki sığırdan alınan numune, Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Yapılan incelemede test sonucunun pozitif çıkması üzerine hayvan öldürüldü.

TEDBİRLER ALINDI

İlgili kurumlarca hayvan ve insan sağlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınırken, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede hastalığın yayılımının belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

İşletmenin olduğu bölgede karantina uygulaması başlatıldı.

İlgili Konular: #hayvan #Karantina #kuduz

İlgili Haberler

Van Edremit'te 'kuduz' alarmı... 7 mahalle karantinaya alındı
Van Edremit'te 'kuduz' alarmı... 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde ölen köpekte tespit edilen kuduz vakası sonrası 7 mahallede, karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Karantina Adası’ndan Michelin yıldızlı şeflere: Urla’nın zamansız ruhu
Karantina Adası’ndan Michelin yıldızlı şeflere: Urla’nın zamansız ruhu Bir kentin ruhunu keşfetmek için sadece sokaklarında yürümek yetmez, hikâyesini de dinlemek gerekir…Cumhuriyet Podcast’ın sevilen serisi İki Bavul Bir Mikrofon’un rotasında bu hafta zeytin ağaçlarının rüzgârla dans ettiği uçsuz bucaksız bağları, tarihin en eski zeytinyağı işliğine ev sahipliği yapan antik kalıntıları, usta şairlerin ve yazarların ayak izleri ve unutulmaz Ege lezzetleriyle Urla var. Nilay Küçük ve Berrin Karadeniz, Urla’nın bilinen ve bilinmeyen hikâyelerini anlatıyor.
Kuduz vakası tespit edildi: O mahalle karantinaya alındı
Kuduz vakası tespit edildi: O mahalle karantinaya alındı Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Arıtoprak Mahallesi’nde, yaylada önce tilkiye, ardından da 2 küçükbaşa saldıran çoban köpeğinde kuduz tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.