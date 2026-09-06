Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu: Ulaşım aksadı, tarım arazileri zarar gördü

Ardahan’da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Kısa sürede etkili olan yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde yollar suyla kaplanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Özellikle kırsal kesimlerde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.
ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI
Şiddetli sağanak nedeniyle bazı yol güzergâhlarında su birikintileri oluştu.
Görüş mesafesinin azalması ve yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.