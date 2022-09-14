Ardahan'da öğrenci servis aracı ile TIR çarpıştı
Ardahan'da öğrenci servis aracı ile TIR çarpıştı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 ABV 352 plakalı TIR ile 75 M 0487 plakalı öğrenci servis aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle Çıldır ilçe merkezindeki Aşık Şenlik heykeli kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 öğrenci tedbir amacıyla Çıldır İlçe Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı.
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