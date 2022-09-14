Ardahan'da öğrenci servis aracı ile TIR çarpıştı.

14 Eylül 2022 Çarşamba, 15:48

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 ABV 352 plakalı TIR ile 75 M 0487 plakalı öğrenci servis aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle Çıldır ilçe merkezindeki Aşık Şenlik heykeli kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 öğrenci tedbir amacıyla Çıldır İlçe Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı.