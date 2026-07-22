AREA temmuz araştırmasını yayımladı: Özgür Özel’in partisi CHP’nin önünde

Murat Karan’ın başında olduğu AREA araştırma firması, temmuz ayına ilişkin kamuoyu araştırmasını yayımladı. Araştırma, 11-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında, 81 ilin 183 ilçesinde, 2 bin 30 kişi ile, bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemiyle gerçekleşti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN PARTİSİ CHP’Yİ GEÇTİ

Araştırmaya göre bugün gerçekleşecek bir milletvekili seçiminde, kararsızlar dağıtılmadan önce, AKP’nin oyu yüzde 29,1, Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin oyu yüzde 16,5, Kılıçdaroğlu CHP’sinin oyu yüzde 10, DEM Parti’nin oyu yüzde 7,4, MHP’nin oyu yüzde 6,9, İYİ Parti’nin oyu yüzde 5,1 çıktı. Zafer Partisi yüzde 2,9, Anahtar Parti yüzde 2,2, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,9, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 1,8 olarak sıralandı.

KARARSIZLAR DAĞITILDI

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise AKP’nin oyunun yüzde 34,2, Özgür Özel’in kuracağı partinin oyunun yüzde 19,4, CHP’nin oyunun yüzde 11,8, DEM Parti’nin oyunun yüzde 8,7, MHP’nin oyunun yüzde 8,1, İYİ Parti’nin oyunun yüzde 6, Zafer Partisi’nin oyunun yüzde 3,5, Anahtar Partisi’nin oyunun yüzde 2,6, TİP’in oyunun yüzde 2,3 ve Yeniden Refah Partisi’nin oyunun yüzde 2,1 olduğu görüldü.

MERKEZ SOL ARZUSU

Katılımcılara, “Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun kuracağı parti, siyasi yelpazenin neresinde yer almalıdır” sorusu yöneltildi. Yüzde 35,8 merkez sol, yüzde 30,7 merkez, yüzde 9,4 merkez sağ yanıtını verdi. “CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, sizce bundan sonra ne yapmalıdır” sorusunu ise yüzde 59,7, “Derhal kurultay kararı alınmalıdır” şeklinde yanıtlarken, yüzde 21,9, “Arınma vaadini gerçekleştirdikten sonra kurultay yapmalıdır” cevabını verdi.

ARINMA KARŞILIK BULMADI

Araştırmada ayrıca, “CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına karşı ahlak vurgusuyla partiyi arındırma vaadini nasıl karşılıyorsunuz” sorusu da yer aldı. Katılımcıların yüzde 61,3’ü bunu olumsuz, yüzde 29,4’ü olumlu karşıladığını söyledi.