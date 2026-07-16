Arıcılar, devlete kovan başına 100 lira ücret ödenmesine ilişkin düzenlemeye tepkili

Orman Genel Müdürlüğü’nün 18 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe giren “Bal Ormanları ve Orman Alanlarında Yürütülecek Arıcılık Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ”i kapsamında, ormanlık alanlarda konaklayan arıcılardan kovan başına 100 lira “Arı Konaklatma Ekosistem Hizmet Bedeli” tahsil edilmesi öngörülüyor.

Bu bedel, Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi bütçesindeki “Hayvansal Ürünler, Bal Ormanları ve Arıcılık Gelirleri” hesabına gelir olarak kaydedilecek.

''MALİYETİ CİDDİ ÖLÇÜDE ARTIRABİLİR''

Sektör temsilcileri, düzenleme nedeniyle 500 kovanı bulunan bir arıcının 50 bin lira, bin kovanı bulunan bir üreticinin ise 100 bin lira ek ödeme yapması gerekeceğine dikkati çekerek, bunun özellikle gezgin arıcılık yapan üreticilerin maliyetlerini ciddi ölçüde artırabileceğini ifade etti.

Üreticiler, artan girdi maliyetleri nedeniyle sektörün zaten zor bir dönemden geçtiğini belirterek, yeni ücretlendirme yapılmasının bal üretimini olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.