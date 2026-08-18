Süleymancıların liderliğini yapan, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Peki, Arif Ahmet Denizolgun kimdir? Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun neden öldü?

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956'da İstanbul'da doğdu. Türk mimar, siyasetçi ve din adamı olan Denizolgun'un babası Seyyit Hüseyin Kamil Denizolgun, annesi ise Süleyman Hilmi Tunahan'ın kızı Feriha Ferhan Denizolgun'dur. Babası Alanyalı'dır.

Denizolgun, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra New York'taki Wagner College'da Ekonomi ve İş İdaresi eğitimi aldı. Eğitim hayatının ardından serbest mimarlık ve müteahhitlik yaptı.

Siyasi hayatı

Siyasi kariyerine Refah Partisi'nde başlayan Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

28 Şubat sürecinin ardından Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan ve ANASOL-D olarak bilinen koalisyon hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. Ağustos 1998 ile Ocak 1999 arasında sürdürdüğü bakanlık görevinde hükümette bağımsız bakan olarak yer aldı.

Denizolgun ayrıca NATO Komisyonu Başkanlığı ile Teknoloji ve Bilim Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.

2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden, 2007 genel seçimlerinde ise Demokrat Parti'den Antalya 1. sıra milletvekili adayı oldu. Ancak her iki seçimde de milletvekili seçilemedi.

Süleymancılar cemaatindeki yeri

Arif Ahmet Denizolgun, Süleymancılar olarak bilinen dini oluşumun kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunuydu. Bir dönem oluşumun liderliğini de üstlendi.

ARİF AHMET DENİZOLGUN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Arif Ahmet Denizolgun, 8 Eylül 2016'da İstanbul'da hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Denizolgun'un beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cenaze namazı 9 Eylül 2016'da Üsküdar Selimiye Camii'nde kılındı. Denizolgun, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Denizolgun'un vefatının ardından Süleymancılar cemaatinin liderliğini yeğeni Alihan Kuriş üstlendi.