Arif Ahmet Denizolgun'un 'otopsi videosu' dosyası: 3 ATK görevlisi hakkında iddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Adli Tıp Kurumu görevlileri İ.Ç., Ç.K. ve S.Ç. hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Denizolgun’un otopsisine ilişkin video kaydının bulunup bulunmadığı konusunda savcılığa verilen yanıtlar mercek altına alındı.

SAVCILIĞA 145 FOTOĞRAF GÖNDERİLDİ

İddianameye göre Başsavcılık, Adli Tıp Kurumu’ndan Denizolgun’un otopsi işlemine ilişkin video ve fotoğraf kayıtlarının gönderilmesini istedi.

ATK tarafından 5 Haziran 2026’da savcılığa gönderilen dosyada 145 fotoğraf bulundu. Kurumun yanıtında ise otopsiye ilişkin video kaydının olmadığı belirtildi.

Bunun üzerine savcılık, otopsi işlemine ilişkin video kaydı bulunup bulunmadığının yeniden araştırılmasını istedi.

“VİDEO YOK” DENİLDİ, DAHA SONRA KAYDIN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ

İddianamede, 18 Ağustos 2026’da fethi kabir kararı verildiği ve bir gün sonra işlemin gerçekleştirildiği belirtildi.

ATK’nin 18 Ağustos’ta savcılığa gönderdiği yazıda ise otopsiye ilişkin video kayıtlarının bulunduğunun ve savcılığa gönderildiğinin belirtildiği aktarıldı.

Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede S.Ç.’nin 145 fotoğrafı teslim ettiğini söylediği, Ç.K.’nin “video kaydı yoktur” yanıtını verdiği, İ.Ç.’nin ise “video yoktur” yanıtının yer aldığı müzekkereyi onayladığı belirtildi.

ATK'DE İDARİ SORUŞTURMA: KINAMA CEZASI VERİLDİ

İddianamede, Adli Tıp Kurumu tarafından üç şüpheli hakkında idari soruşturma yürütüldüğü ve şüphelilere kınama cezası verildiği bilgisine yer verildi.

Savcılık, şüphelilerin ATK çalışanı olmaları nedeniyle kamu görevlisi statüsünde bulunduğunu belirtti.

“GERÇEĞE AYKIRI CEVAP VERİLDİ” SUÇLAMASI

İddianamede, şüphelilerin Denizolgun’un otopsisine ait video kaydı bulunmasına rağmen savcılığa gönderilen müzekkereye gerçeğe aykırı biçimde video kaydının bulunmadığı yönünde cevap verdikleri öne sürüldü.

Bu eylemin “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçu kapsamında kaldığı ve şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu ifade edildi.

İ.Ç., Ç.K. ve S.Ç. hakkında söz konusu suçtan 3’er yıldan 8’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.