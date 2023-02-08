Arif Kaan, 43 saat sonra kurtarıldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 03:28

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 03:28

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Şazibey Mahallesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılan enkazının altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, ekipler tarafından 43 saat sonra sağ olarak enkaz altından çıkarıldı.