Arkadaşından yardım istedi: Evinde ölü bulundu
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iş çıkışının ardından evine giden şahıs, telefon ettiği mesai arkadaşından “Ambulans” yardımı istemesinden bir süre sonra evinde ölü bulundu.
Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi 1789 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş çıkışı evine giden Mehmet Balaban, bir süre sonra fenalaşması üzerine işyerinde birlikte çalıştığı arkadaşını aradı.
Arkadaşından, “Acil ambulans çağır, iyi değilim” diyerek yardım talebinde bulunan Balaban’ın telefonu kapandıktan sonra bir daha açılmadı. Balaban’ın yardım çağrısı üzerine kısa süre sonra ambulans ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.
Sağlık ekibi eve girdiğinde Balaban’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Balaban’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Balaban’ın kalp krizi sonucu öldüğü yönündeki ihtimaller üzerine duruyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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