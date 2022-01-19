Arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu
Karaman'da Ahmet B., arkadaşı A.D.'yi (32) av tüfeğiyle cinsel organından vurdu. Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Karaman'daki olay saat 23.30 sıralarında Abbas Mahallesi 342 Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Taksici olduğu öğrenilen Ahmet B., evine gittiği A.D.yi dışarı çağırdı. A.D., dışarı çıkmak için apartman girişine geldiği sırada Ahmet B. av tüfeğiyle ateş açtı.
Cinsel organından vurulan A.D., kanlar içerisinde kaldı. Ahmet B. ise taksisiyle olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesini ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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