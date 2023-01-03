Arkadaşını bıçakla öldüren liselinin ifadesi ortaya çıktı: 'Şakalaşıyorduk, ciddiye döndü'
Elazığ'ın Palu ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu (17) bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi S.K. (17), polisteki ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dedi.
Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun önünde önceki akşam, lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden bıçakladı. Demiroğlu'na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erman Demiroğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Baltaşı köyünde toprağa verildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.'nin, ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dediği öğrenildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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