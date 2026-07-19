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Arkadaşının elindeki tabanca ateş aldı, 20 yaşındaki Yunus öldü

Arkadaşının elindeki tabanca ateş aldı, 20 yaşındaki Yunus öldü

19.07.2026 17:42:00
Güncellenme:
DHA
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Arkadaşının elindeki tabanca ateş aldı, 20 yaşındaki Yunus öldü

Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı evde meydana gelen olayda, arkadaşının elindeki tabancanın ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 20 yaşındaki Yunus Salih Keserci hayatını kaybetti. Olayın ardından silahın ateş almasına neden olduğu iddia edilen M.C.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı evde, arkadaşının elindeki tabancanın ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen Yunus Salih Keserci (20), hayatını kaybetti. M.C.U., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; inşaat işçilerinin kaldığı evde, M.C.U.'nun elindeki tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, yanında bulunan Yunus Salih Keserci'ye isabet etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keserci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. M.C.U. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Yunus Salih Keserci'nin cansız bedeni, otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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